طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وزخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى بارد مع تكون صقيع محلي بكل من الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط و والماس والسفوح الجنوبية الشرقية.

وستكون السماء أحيانا غائمة خلال الصباح مع بقايا من القطرات بالشمال الغربي، فيما سيكون الطقس هادئا مع سماء قليلة السحب الى صافية في باقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية الى شرقية في مجموع أرجاء المملكة مع تسجيل زوابع رملية بجنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06- ودرجتين بالأطلس والريف والجنوب الشرقي، ومابين 02 و09 درجات في الشمال الشرقي، و هضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس، وسهول غرب الأطلس، والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و17 درجة بالسواحل وباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 06 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 11 و 16 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس ووالماس، وما بين 16 و22 درجة بهضاب الفوسفاط، والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، والسفوح الجنوبية الشرقية، والواجهة المتوسطية والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية ، وما بين 22 و27 درجة بسوس وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هادئ بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بسواحل المحيط الاطلسي ما عدا بالسواحل الجنوبية خلال الصباح، فيما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان جنوب السواحل الأطلسية.

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