بكين تطرد عصابة البوليساريو من منتدى التعاون الصيني- الافريقي

هبة بريس - الرباط

رفضت الصين الامتثال لضغوطات الجزائر بشأن ضرورة مشاركة جبهة “البوليساريو” في أشغال الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي التي تحتضنها العاصمة السنغالية داكار.

ويأتي قرار بكبن تماشيا وروح الإتفاقية التي وقعت بين الرباط والصين، بضرورة إحترام سيادة الدول و سلامة أراضيها و عدم التدخل في الشؤون الداخلية و تحريم ، حيث رفضت جمهورية الصين الشعبية مشاركة هذا الكيان الوهمي رغم الحاح جنرالات المرادية .

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتجاهل فيها البلد الآسيوي العملاق جبهة البوليساريو، بل سبق للرئيس الصيني أن رفض حضور “الكيان الوهمي” في القمة الصينية الإفريقية الثالثة سنة 2018 التي انعقدت في بكين.

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