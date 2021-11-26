طرفاية: توقيف 46 مهاجر سري بعد إحباط محاولة للهجرة

هبة بريس: أشعبان لحبيب

تمكنت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي التابعة لسرية طرفاية، يوم الثلاثاء الماضي بنفود جماعة الطاح من إحباط محاولة للهجرة السریة، وذلك بعد التوصل إلى معلومات دقيقة تفيد وجود مجموعة من المهاجرين السريين بالمنطقة المذكورة، حيث قامت عناصر الدرك الملكي بطرفاية بالتربص لهم قرب مكان إجراء العملية، مما مكنهم من محاصرة حوالي 46 مهاجر افريقي من جنوب الصحراء، وكذا إلقاء القبض على منضمين رئيسين لهذه العملية المحبطة.

كما تم حجز مبالغ مهمه، و كذا زورق مطاطي و محرك و معدات الابحار، وحوالي 200 لتر من البنزين.

إكتشاف هذه المجموعة من الأفارقة وسط الكثبان الرملية، حددتها مصادرنا في 46 مهاجر سري كانوا وسط الصحراء شرق جماعة الطاح الترابية، ينتظرون الفرصة المناسبة من أجل الإبحار الى جزر الكناري بطريقة غير شرعية، انطلاقاً من الشریط الساحلي التابع للإقليم.

وأفادت المصادر داتها، أنه تم إقتياد الموقوفين إلى مركز الدرك الملكي القضائي بسرية طرفاية من أجل التحقيق معهم تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

وتأتي هذه العمليات، في إطار المجهودات المبذولة التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية بجهة العيون الساقية الحمراء، لأجل محاربة ظاهرة الهجرة السرية وتفكيك شبكات مختصة في الاتجار بالبشر.

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