لقاح فايزر

“الأدوية الأوروبية” تجيز لقاح “فايزر” للأطفال من 5 إلى 11 عاما

2021-11-26 / 1:59 مساءً
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هبة بريس - وكالات

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس، على استخدام لقاح “فايزر- بيونتيك” المضاد لفيروس كورونا لتطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما.

وقالت الوكالة في بيان، إنها أوصت “بتوسيع التلقيح ضد كورونا بلقاح فايزر- بيونتيك، ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما”.

وتمهد تلك الخطوة الطريق لتلقيح الملايين من تلاميذ المدارس الابتدائية، وسط موجة جديدة من العدوى تجتاح القارة الأوروبية.

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن القارة قد تشهد ارتفاع بعدد وفيات كورونا إلى مليوني شخص بحلول الربيع ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة موجة العدوى.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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