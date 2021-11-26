صورة تعبيرية

ميدلت.. توقيف سائق شاحنة وحجز نصف طن من المخدرات

2021-11-26 / 1:24 مساءً
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ميدلت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة تهريب نصف طن (500 كيلوغرام) من المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه فيه جرى على مستوى نقطة للمراقبة المرورية بمدخل مدينة ميدلت، مباشرة بعد وصوله على متن شاحنة لنقل البضائع، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بداخلها على 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 500 كيلوغرام.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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