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أمن السمارة يطيح بتاجر مخدرات بالحي الحسني

2021-11-26 / 12:17 مساءً
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هبة بريس- اشعبان لحبيب

في إطار الحمالات التي تقوم بها عناصر الدائرة الثانية للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن ذات العناصر الأمنية قد اوقفت يوم الأربعاء 24 نونبر الجاري، شخصا مبحوثا عنه في عقده الخامس، وذلك لاشتباه في تورطه للحيازة والاتجار في مخدر الشيرا.

وحسب ذات المصادر، فقد تم إيقاف المشتبه فيه بعد نصب كمين محكم له بعد معلومات دقيقة وفرتها عناصر الشرطة، على مستوى الحي الحسني بمدينة السمارة،
متلبسا بحيازة صفيحة من مخدر الشيرا.

مباشرة بعد توقيف المعني، تم اقتياده الى منزله لأجل إجراء عملية التفتيش التي أجريت داخل مقر سكناه والتي أسفرت عن حجز ستة صفائح إضافية من مخدر الشيرا، كما تم حجز سيارة خاصة بنقل البضائع يستغلها في ترويج المخدرات، إضافة إلى مبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات النشاط الإجرامي المذكور.

يضيف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وإيقاف كل من له ارتباط بهذه القضية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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