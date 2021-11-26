عبد اللطيف وهبي

بسبب موجة كورونا الجديدة..البام يتراجع عن عقد مجلسه الوطني حضويا

2021-11-26 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

قرر حزب الأصالة والمعاصرة، العدول عن عقد مجلسه الوطني يوم السبت القادم حضوريا.

وكشف بلاغ مشترك للأمانة العامة والمجلس الوطني للحزب، أن هذه الدورة ستنعقد عن بعد وسيقتصر الحضور فقط على أعضاء المجلس الوطني بالصفة وهم أعضاء الحكومة، وأعضاء الفريقين بمجلسي النواب

وعزا البلاغ سبب هذا القرار، إلى قرار السلطات الصحية بضرورة اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية بعد بروز موجة جديدة من فيروس كورونا بعدد من الدول.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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