قرارات اغلاق الطيران بين الدول تنفر المغاربة من مواصلة عملية التلقيح

هبة بريس _ الرباط

أعلنت اللجنة بين الوزارية للتنسيق وتتبع لوائح الأسفار الدولية خلال الجائحة، أنه تقرر إرجاء تعليق الرحلات الجوية المباشرة من فرنسا إلى غاية منتصف ليلة الأحد عوض يوم غد الجمعة

وكانت السلطات المغربية قد قررت، في وقت سابق من اليوم الخميس، تعليق الرحلات الجوية المنتظمة للمسافرين من وإلى فرنسا، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من يوم الغد 26 نونبر 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا وتسعة وخمسين دقيقة، وذلك حتى إشعار آخر.

القرار الصادر للتو يعطي الإنطباع ان عملية التلقيح والغاية منها تبقى غير واضحة تماما على اعتبار ان السؤال المطروح الان يتعلق بالغاية من التلقيح وقرارات الإغلاق تتخد من طرف كل الدول ؟

والجلي انه سؤال منطقي في ظل اتخاد بعض الدول ومنها المغرب قرارات بالإغلاف بالرغم من فرض ” التلقيح ” الذي يقدم على انه السبيل الى العودة للحياة الطبيغية

ان قرارات الإغلاق المتتالية تتثير التخوف من فاعلية التلقيح بل وستجعل الجميع ينفر من ” التلقيح ” وفي جعبته مبرر عدم فاعليته .

والمبرر بكل تأكيد سيكون على الشكل الاتي : الى انا نمشي نلقح ..اشنو الغاية والدول باقة كتسد عند ارتفاع حالات الاصابة بكورونا ؟ ..اذن مامدى جاهزية التلقيح للحد من اصابات كورونا ونفس القرارات لا زالت تسطر على حين غرة ؟

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