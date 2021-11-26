تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس الجمعة.. أجواء باردة وزخات مطرية بعدد من المناطق

2021-11-26 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي بمرتفعات الأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية والهضاب العليا الشرقية.

كما ستنزل أمطار متفرقة بالسهول الشمالية والوسطى، والريف الغربي، والسايس، والأطلس المتوسط، وهضاب فوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية، فضلا عن نزول بعض القطرات المتفرقة بسوس، وشمال الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية.

كما ستنزل ثلوج بقمم مرتفعات الأطلس المتوسط والأطلس الكبير على القمم التي تفوق 1700 م، مع هبات لرياح قوية نوعا ما ستهم السواحل الجنوبية، ومرتفعات الاطلس والواجهة المتوسطية .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 03 درجات و 04 درجات بالأطلس و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 درجات و09 درجات بالواجهة المتوسطية، والريف ، والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 09 و14 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس ، وما بين 14 و18 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية، ومابين 18 و25 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 05 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و15 درجة بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، والسايس ، والسهول غرب الاطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالسهول الأطلسية الوسطى، والجنوب الشرقي، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و35 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا محليا ما بين المحمدية وأكادير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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