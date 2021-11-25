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طقس الخميس.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

2021-11-25 / 9:08 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بمرتفعات الأطلس، والريف، والسفوح الجنوبية الشرقية والهضاب العليا مع تكون صقيع محلي.

كما ستنزل أمطار أو بعض الزخات بمنطقة طنجة، واللوكوس والريف الغربي، فضلا عن نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة بكل من منطقة السايس والسهول شمال البيضاء.

كما ستنزل ثلوج بقمم مرتفعات الأطلس المتوسط، مع هبات لرياح قوية نوعا ما ستهم في بعض الأحيان منطقة طنجة، الريف، المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 04 درجات و درجتين بالأطلس والريف، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية ، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 14 و19 درجة شمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 الى 25 درجة بأقصى الجنوب، وستكون ما بين 09 و 14 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و10 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 11 و17 درجة بالسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة، وما بين 17 و24 درجة بالسهول الأطلسية، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و 37 درجة بأقصى الجنوب، ومابين 25 و31 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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