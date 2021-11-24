ليبيا.. المفوضية العليا للانتخابات تستبعد القذافي وتبقي على حفتر والدبيبة

2021-11-24 / 8:36 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

استبعدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، الأربعاء، 25 اسما، بينهم نجل القذافي، سيف الإسلام، من قائمة المرشحين للرئاسة، بينما أبقت على القائد العسكري، خليفة حفتر، ورئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.

وكان وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري في ليبيا قد طلب من المفوضية العليا للانتخابات، إيقاف أي إجراءات تخص ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وحفتر، في انتخابات الرئاسة الليبية، وذلك لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب.

وأثار طلب ترشح الدبيبة جدلا قانونيا لاسيما أنه لا يزال على رأس منصبه، الأمر الذي اعتبر مخالفا لنص المادة 12 من قانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب الرئيس.

ونشرت المفوضية، عبر حسابها في تويتر، القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية وتضمنت عدد 73 مترشحا للانتخابات المقررة في ٢٤ ديسمبر المقبل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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