مصرع 27 مهاجرا إثر غرق زورقهم قبالة سواحل كاليه الفرنسية

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الفرنسية مصرع 27 مهاجرا قبالة سواحل كاليه شمال فرنسا إثر غرق زورقهم أثناء محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا .

ووصف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الحادث بأنه “مأساة” مع تسجيل أعلى حصيلة منذ ارتفاع عدد عمليات العبور عبر المانش في 2018. وكتب في تغريدة على “تويتر”: “أتعاطف مع العدد الكبير من المفقودين والجرحى ضحايا المهربين المجرمين الذين يستغلون بؤسهم”، مؤكدا متابعة “الوضع مباشرة”.

وقبل هذا الحادث كانت حصيلة القتلى منذ مطلع السنة الحالية ثلاثة قتلى وأربعة مفقودين.

وفي العام 2020 قضى ستة أشخاص وفقد ثلاثة آخرون في مقابل أربعة قتلى في 2019.

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