فايزر: لقاحنا فعّال بنسبة 100% ضد كورونا لدى الأطفال

هبة بريس - وكالات

قالت فايزر، عملاق صناعة الأدوية الأميركية، إن اللقاح الذي صنعته يمنح الأطفال من سن 12- 15 عاما مناعة طويلة الأمد ضد فيروس كورونا.

ونشرت فايزر معطيات تظهر أن اللقاح الذي أنتجه بالتعاون مع بيونتك الألمانية فعّال بنسبة 100 بالمئة ضد العدوى لدى الأطفال من سن 12- 15 عاما، بعد مرور 4 أشهر على الجرعة الثانية.

وقالت إن نتائج التجربة السريرية الثالثة أظهرت عدم تسجيل أي أضرار جانبية خطيرة أو مخاوف تتصل بالسلامة.

وكانت السلطات الأميركية قد منحت في مايو الماضي الإذن في الاستخدام الطارئ للقاح للمراهقين والأطفال.

وتأمل فايزر في أن تساعد هذه البيانات التي سترسل إلى إدارة الغذاء والدواء في منح الموافقة الكاملة على استخدام اللقاح.

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