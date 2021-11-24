المغربيان البقالي والزيتوني يفوزان بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم

2021-11-24 / 12:50 مساءً
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هبة بريس

فاز المغربيان العداء سفيان البقالي والحكم الزيتوني مطيوط بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، التي تم اليوم الثلاثاء 23 نونبر بدبي ،الكشف عن أسماء الفائزين بها ،البالغ عددهم 28 .

ويأتي إحراز سفيان البقالي هذا التتويج (فئة الرياضي العربي) بحسب لجنة الجائزة ، لحصوله على الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، ليصبح أول رياضي عربي يفوز بذهبية أولمبية في هذا السباق .

وحاز الجائزة في نفس الفئة ،كل من المصرية فريال أشرف عبد العزيز، لفوزها بالميدالية الذهبية في الكاراطي في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وهي الميدالية الذهبية الأولمبية الأولى للعرب في هذه الرياضة، والتونسي أحمد ايوب حفناوي لحصوله على الميدالية الذهبية في السباحة في أولمبياد طوكيو 2020، وهي الميدالية العربية الأولمبية الأولى في رياضة السباحة في مسابقة 400 متر، والسعودي طارق علي حامدي لفوزه بالميدالية الفضية في الكاراطي في نفس الأولمبياد .

وفي فئة “الحكم العربي” فاز الحكم المغربي ، الزيتوني مطيوط بالجائزة ،لكونه أول حكم دولي في الكاراطي ، يحكم أربع نهائيات في أولمبياد طوكيو 2020 ، بالإضافة الى حصوله على لقب أفضل حكم قاري إفريقي في اللعبة ،وسام التميز العربي في التحكيم 2021.

وتكرم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم، المبدعين في مختلف مجالات الرياضة من العالم العربي والعالم ، وتضم فئات “الشخصية الرياضية العربية” و” الرياضي العربي” و”الحكم العربي” و”الإداري العربي” و”الفريق العربي” و”الفريق المحلي ” و”المؤسسة العربية” و”المؤسسة المحلية ” و”الفئات التقديرية” و”رياضي حقق إنجازا رفيع المستوى” و”رياضي محلي متميز” .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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