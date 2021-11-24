أكادير: العشرات من عمال إحدى شركات البناء يحتجون أمام مقر الولاية

ع اللطيف بركة - هبة بريس

خاض العشرات من عمال إحدى الشركات المشهورة في أكادير والمتخصصة في البناء، وقفة إحتجاجية صباح اليوم الاربعاء 24 نونبر أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة.

ورفع المحتجون شعارات منددة في وجه مسؤولي الشركة بعد رفضها أداء أجورهم وكذلك طرد مستخدمين، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة التدخل العاجل لصرف مستحقاتهم العالقة.

ووفق مصادر الجريدة، فقد علق المحتجون وقفتهم، بعد تقديم وعود لنقابتهم، بالجلوس لطاولة الحوار، من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم القائمة.

وكانت الشركة المعنية، قد وجهت لها انتقادات سابقة بعد اتهام مسؤوليها في التهرب الضريبي، وكذلك غياب وسائل الحماية الجسدية لعمالها، وطريقة نقلهم في ظروف غير إنسانية بشاحناتهم، بالرغم من ان الشركة المذكورة، قد رصت عليها عدة صفقات لمشاريع كبرى بمدينة أكادير .

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