أكادير: العشرات من عمال إحدى شركات البناء يحتجون أمام مقر الولاية

2021-11-24 / 11:51 صباحًا
0
ع اللطيف بركة - هبة بريس

خاض العشرات من عمال إحدى الشركات المشهورة في أكادير والمتخصصة في البناء، وقفة إحتجاجية صباح اليوم الاربعاء 24 نونبر أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة.

ورفع المحتجون شعارات منددة في وجه مسؤولي الشركة بعد رفضها أداء أجورهم وكذلك طرد مستخدمين، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة التدخل العاجل لصرف مستحقاتهم العالقة.

ووفق مصادر الجريدة، فقد علق المحتجون وقفتهم، بعد تقديم وعود لنقابتهم، بالجلوس لطاولة الحوار، من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم القائمة.

وكانت الشركة المعنية، قد وجهت لها انتقادات سابقة بعد اتهام مسؤوليها في التهرب الضريبي، وكذلك غياب وسائل الحماية الجسدية لعمالها، وطريقة نقلهم في ظروف غير إنسانية بشاحناتهم، بالرغم من ان الشركة المذكورة، قد رصت عليها عدة صفقات لمشاريع كبرى بمدينة أكادير .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of مصالح الأمن توقف المتورط في سرقة وكالة للتأمينات بطنجة

مصالح الأمن توقف المتورط في سرقة وكالة للتأمينات بطنجة

2021-11-24 / 2:17 مساءً
Photo of يهم السائقين.. افتتاح المسار ال3 للطريق السيار بين المحمدية و تيط مليل

يهم السائقين.. افتتاح المسار ال3 للطريق السيار بين المحمدية…

2021-11-24 / 12:06 مساءً
Photo of فاس.. 26 سنة سجنا على أفراد أكبر شبكة للابتزاز والاتجار في المخدرات

فاس.. 26 سنة سجنا على أفراد أكبر شبكة للابتزاز…

2021-11-24 / 11:45 صباحًا
Photo of إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

2021-11-24 / 11:06 صباحًا
Photo of “الجنس مقابل النقط” بجامعة سطات.. تقديم 5 أساتذة أمام النيابة العامة

“الجنس مقابل النقط” بجامعة سطات.. تقديم 5 أساتذة أمام…

2021-11-24 / 10:24 صباحًا
Photo of المغرب يضع شرطا لدخول التونسيين إليه

المغرب يضع شرطا لدخول التونسيين إليه

2021-11-24 / 8:30 صباحًا
Photo of تعزيز الأمن الدوائي للمغرب في قلب لقاء بين وزارة الصحة والمهنيين

تعزيز الأمن الدوائي للمغرب في قلب لقاء بين وزارة…

2021-11-24 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بعدد من مناطق…

2021-11-24 / 7:00 صباحًا
Photo of خريبكة: النيابة العامة تباشر حملة ضد “سماسرة” حوادث السير

خريبكة: النيابة العامة تباشر حملة ضد “سماسرة” حوادث السير

2021-11-23 / 11:36 مساءً
Photo of حزب “البام “يطالب الحكومة بحماية المستهلك من الزيادات في الأسعار

حزب “البام “يطالب الحكومة بحماية المستهلك من الزيادات في…

2021-11-23 / 11:19 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق