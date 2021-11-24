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فاس.. 26 سنة سجنا على أفراد أكبر شبكة للابتزاز والاتجار في المخدرات

2021-11-24 / 11:45 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

طوت جنايات فاس الابتدائية أخيرا، ملف أكبر شبكة للابتزاز والسرقة الموصوفة والعنف والاتجار في المخدرات، مكونة من عدة أشخاص أحدثوا مواقف عشوائية للسيارات استغلوها لرصد ضحاياهم ، بعدما ناقشت ملفهم واستمعت إليهم حضوريا بعد إحضارهم من السجن وإلى مرافعات محاميهم والنيابة قبل حجز ملف ملفهم للمداولة والنطق بالحكم.

وحكمت على المتهم الرئيسي المتعدد السوابق و الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن بوركايز، ب8 سنوات سجنا نافذة بتهم مختلفة ذات صلة بالسرقة الموصوفة والعنف وحيازة المخدرات والاتجار فيها والتهديد والنصب والابتزاز، فيما أدين 3 متهمين ٱخرين معتقلين، ب 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.

وأدانت ذات المحكمة شخصين ٱخرين، بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة نافذة ضمنهم شقيق المتهم الرئيسي، في الوقت الذي برأت فيها 4 متهمين ٱخرين توبعوا في حالة سراح ضمنهم شقيق ثان للمتهم الرئيسي الملقب ب”كروسة”.

وبرأت المحكمة الجميع من جناية تكوين عصابة إجرامية، لاقتناعها بعدم وجود اتفاق مسبق بين افراد الشبكة الذين أوقفوا قبل شهور من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس التي حجزت سيارات ودراجات نارية ومخدرات لدى المتهمين الذين توبعوا أغلبهم في حالة اعتقال.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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