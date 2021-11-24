إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

2021-11-24 / 11:06 صباحًا
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من ‏طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء ‏إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء:‏

– إفران: 25 ملم

– الجديدة : 19 ملم

– فاس : 17 ملم

– آسفي: 16 ملم

– المحمدية-الرباط (المدينة)-تازة: 15 ملم

– بنسليمان : 12.7 ملم

– العرائش- تيط مليل: 12 ملم

– خريبكة: 11 ملم

– الرباط-سلا: 10 ملم

– سيدي سليمان: 9 ملم

– النواصر-بني ملال: 8 ملم

– تطوان-الدار البيضاء: 7 ملم

– القنيطرة-مكناس: 6 ملم

– الصويرة المطار: 5.5 ملم

– سطات: 5 ملم

– بن جرير: 4 ملم

– الحسيمة- شفشاون: 3 ملم

– بوعرفة-طنجة-تاوريرت-الصويرة الميناء: 2 ملم

– الناظور: 1 ملم

– وجدة، ميدلت، مراكش، الراشيدية: أقل من ملمتر

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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