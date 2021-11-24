إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء:
– إفران: 25 ملم
– الجديدة : 19 ملم
– فاس : 17 ملم
– آسفي: 16 ملم
– المحمدية-الرباط (المدينة)-تازة: 15 ملم
– بنسليمان : 12.7 ملم
– العرائش- تيط مليل: 12 ملم
– خريبكة: 11 ملم
– الرباط-سلا: 10 ملم
– سيدي سليمان: 9 ملم
– النواصر-بني ملال: 8 ملم
– تطوان-الدار البيضاء: 7 ملم
– القنيطرة-مكناس: 6 ملم
– الصويرة المطار: 5.5 ملم
– سطات: 5 ملم
– بن جرير: 4 ملم
– الحسيمة- شفشاون: 3 ملم
– بوعرفة-طنجة-تاوريرت-الصويرة الميناء: 2 ملم
– الناظور: 1 ملم
– وجدة، ميدلت، مراكش، الراشيدية: أقل من ملمتر
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