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طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-11-24 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا بالأطلس والريف والهضاب العليا مع تكون صقيع محلي.

ومن المرتقب أن تنزل أمطار أو زخات متفرقة بالريف الغربي والغرب، فضلا عن نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة بكل من مرتفعات الأطلس ومنطقة السايس والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية ووسط البلاد وسهول المحيط الأطلسي الشمالية. كما ستنزل ثلوج بقمم مرتفعات الأطلس الكبير.

وستهم هبات من الرياح القوية نوعا ما في بعض الأحيان منطقة طنجة والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 1 و4 درجات بالأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بالأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس، وما بين 11 و13 درجة بالرحامنة والشياظمة، فيما ستكون ما بين 6 و11 درجة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 5 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والسايس والهضاب العليا، وما بين 12 و18 درجة بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 18 و23 درجة بالجنوب الشرقي ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 24 و32 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب-الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى أحيانا هادئ بالبوغاز، وقليل إلى هائج، وأحيانا هادئا إلى قليل الهجيان ما بين طرفاية وبوجدور.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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