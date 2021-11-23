إتلاف الأطنان من المخدرات بطانطان

2021-11-23 / 4:09 مساءً
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هبة بريس- اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن وكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة طانطان، قد أعطى تعليماته للجنة المختصة لأجل إحراق واتلاف كميات مهمة من المواد المحضورة الغير مرخص لها، والمحجوزة لدى الجمارك والضرائب الغير المباشرة، بعد أن تم توقيف مرويجها من طرف مختلف الأجهزة الأمنية في وقت سابق، عملية الإتلاف التي تمت بالمطرح البلدي بالجماعة الترابية الوطية التابعة لإقليم طانطان، و بإشراف مباشر من الأستاذ ماهر يوسف النائب الأول لوكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية لذات الإقليم.

حيث تم إتلاف 4454.658 من مخدر الشيرا، و 8.789 من مادة الكيف، 1.5 غرام من مادة الكوكايين و 335.5 حبة من الأقراص المهلوسة، كما تم احراق 3400 غرام من مادة طابا ، أما بخصوص مادة المعسل تم اتلاف 2.9 غرام وفي ذات الإطار تم بأمر وكيل جلالة الملكاتلاف 860.15 لتر من مسكر ماء الحياة، وكذا 12 قنينة من الشيشية، و 2 من الكيلون الخشبي.

إتلاف هذه الكميات المهمة من المخدرات والممنوعات من المواد المهربة، تأتي في إطار المجهودات التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية، بالنفود الترابي لإقليم طانطان، من مصالح الدرك الملكي، ومصالح الأمن الوطني، وكذا مصالح الجمارك لأجل محاربة تفشي ظاهرة انتشار الممنوعات، والتصدي بحزم للعصابات التي تتاجر في صحة المواطنين والمواطينات وأجيال المستقبل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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