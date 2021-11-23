حادث مفجع في بلغاريا.. 45 قتيلا ضمنهم أطفال في احتراق حافلة

هبة بريس - وكالات

لقي 45 شخصاً على الأقلّ حتفهم ليل الاثنين-الثلاثاء في بلغاريا في حادث حافلة كانت تقلّ مواطنين من مقدونيا الشمالية، كما أعلنت السلطات في صوفيا.

وقال المفوّض نيكولاي نيكولوف المسؤول عن إدارة الكوارث في تصريح بثّه التلفزيون الرسمي “بي إن تي” إنّ “45 أو 46 شخصاً قضوا” في الحادث الذي وقع على طريق سريع على بُعد 40 كيلومترا جنوب العاصمة صوفيا.

وأضاف أنّه “أمكن إنقاذ 7 ركّاب” نقلوا إلى أحد مستشفيات العاصمة البلغارية.

ولم تتّضح في الحال أسباب الحادث ولا ملابساته.

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