مفوضية انتخابات ليبيا: ترشح سيف الإسلام القذافي قانوني

هبة بريس - وكالات

أكد رئيس المفوضية العيا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أن كل إجراءات ترشح نجل القذافي سليمة من الناحية القانونية.

و أوضح أنه “ليس من حق المدعي العام العسكري التدخل في شؤون المفوضية”.

وأتى هذا التوضيح، بعد أن وجه المدعي العسكري اللواء مسعود أرحومة، أمس وثيقة إلى المفوضية طالبها بإيقاف سير إجراءات ترشح نجل القذافي وقائد الجيش خليفة حفتر للرئاسة إلى حين امتثالهما للتحقيق في تهم مسنودة إليهما، مُهدداً باتخاذ إجراءات محددة لم ترد المفوضية على طلبه.

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