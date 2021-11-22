طقس الاثنين.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، يوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية العامة بطقس بارد نسبيا، مع تكون صقيع محلي بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا. كما ستنزل أمطار متفرقة بكل من منطقة طنجة واللوكوس والغرب والريف الغربي والسايس والأطلس المتوسط.

ويحتمل أن تشهد مناطق جنوب البلاد بعض القطرات المطرية والمحلية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا في باقي مناطق المملكة. كما يرتقب أن تهب رياح قوية نوعا ما بالريف والمنطقة الشرقية وغرب الواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بالأطلس والهضاب العليا الشرقية، ما بين 11 إلى 16 درجة بكل من منطقة طنجة وسهول المحيط الأطلسي الشمالي ومنطقة سوس والسواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 05 و11 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 إلى 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 إلى 25 درجة بالسهول الشمالي والوسطى ومنطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية وما بين 25 إلى 31 درجة فيما تبقى من جهات الأقاليم الجنوبية 14 إلى 20 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئ إلى قليل الهيجان بالمحيط الاطلسي، وهادئ الى قليل الهيجان مابين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي السواحل

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1