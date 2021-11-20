الجزائر ..أزيد من 1400 قضية مساس بحقوق الطفل خلال سنة 2021 .

2021-11-20 / 6:54 مساءً
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هبة بريس - وكالات

سجلت المفوضية الوطنية لحماية الطفولة في الجزائر أكثر 1400 إخطار تخص المساس بحقوق الأطفال خلال سنة 2021.

وقالت رئيسة المفوضية مريم شرفي إن مصالحها سجلت 1410 قضايا مساس بحقوق الطفل، معتبرة الرقم مرتفعا.

وذكرت المتحدثة، في حوار مع إذاعة سطيف المحلية، أن مفوضية حماية الطفولة تعمل على “مواجهة المساس بحقوق الطفل عن طريق قضاة الأحداث، أو مصالح وزارة التضامن الوطني”.

وأشارت شرفي إلى تدخلات المفوضية خلال جائحة كورونا، وكذا الحرائق التي مست مناطق عدة من البلاد، “للتقليل من الصدمات القوية التي واجهت الأطفال”.

وقالت مريم شرفي إن مصالح المفوضية الوطنية لحماية الطفولة تعمل على توفير”بنك معلومات” بمنصة رقمية، تتعلق بالطفولة على أن تكون جاهزة قبل نهاية السنة.

وأوضح المصدر أن الهدف من منصة البيانات والتواصل الخاصة بالطفولة، هو “الوصول إلى أبعد نقطة، ومعرفة أبرز المخاطر التي تواجه الطفولة ومعالجتها”.

كما ذكّرت بالرقم 1111 للإخطار والتبليغ عن انتهاكات الأطفال، إذ أن مصالحها سجلت أكثر من مليوني ونصف المليون مكالمة منذ 2018.

وحسب، مسؤولة المفوضية، فإن العمل منكب في الوقت الراهن على أهداف التنمية المستدامة والطفل، التي تتضمن 17 هدفا تنمويا مسطرا إلى غاية 2030.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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