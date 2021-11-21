طقس الأحد.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والهضاب العليا.

كما ستلاحظ أمطار متفرقة بأقصى الشمال الغربي.

وستشهد الأقاليم الجنوبية سماء أحيانا غائمة مصحوبة بقطرات وزخات متفرقة. أما في باقي مناطق المملكة فستكون السماء قليلة إلى أحيانا غائمة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 – و04 درجات بالأطلس والريف، وما بين 05 و11 درجة بكل من الريف والهضاب العليا الشرقية والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية ووسط البلاد وهضاب الفوسفاط ووالماس؛ وما بين 16 إلى 21 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية؛ وما بين 09 و15 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية؛ وستكون ما بين 20 إلى 25 درجة بالسهول الشمالية ووسط المملكة والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية؛ وما بين 25 إلى 30 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية؛ وما بين 14 إلى 20 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالسواحل المحيط ومحليا هادئ إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية وبوجدور.

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