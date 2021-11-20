البرلماني السيمو :قرار بنموسى بخصوص شروط مباراة التعليم خطط له قبل أربع سنوات (فيديو)

هبة بريس – مكتب طنجة

قال البرلماني التجمعي ورئيس جماعة القصر الكبير باقليم العرائش، محمد السيمو، أن الشروط الجديدة التي أعلن عنها شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمتعلقة باجتياز مباريات أطر الأكاديميات ، كانت موضوعة مسبقا ، قائلا :”..أخنوش وبنموسى لاعلاقة لهم بالقرار ..”.

وأضاف السيمو في تصريح صحفي على هامش لقاء نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بمركز أحمد بوكماخ الثقافي بطنجة، أن الدولة فتحت المجال سابقا أمام البالغين سن 50 سنة الامر الذي يعني قضاءهم 13 سنة في الخدمة فقط وحصولهم على التقاعد متسائلا من سيخلف هؤلاء !

وأشار السيمو في التصريح ذاته أن قرار بنموسى وضع منذ أربع سنوات وكان ينتظر التفعيل فقط في إطار برنامج لاصلاح التقاعد بحسب تعبيره ، قائلا :”اذا وظفنا شخص عندو 30 سنة غيعطينا 33 سنة عمل اما اذا وظفنا شخص عندو 50 سنة غيعطينا 13 سنة عمل ..”.

واسترسل البرلماني السيمو قائلا أنه شخصيا ضد قرار بنموسى الرامي الى تحديد سن الولوج لمباريات التعليم في ثلاثين سنة ، لافتا الى انه يرى تحديد السن المناسب كحد أقصى في 45 عاما بالنسبة للمترشحين ،وبما يتناسب وقانون الوظيفة العمومية .

جدير بالذكر أن قرارا لشكيب بنموسى أمس بخصوص تحيين شروط اجتياز مباريات أطر الاكاديميات، قد أثار جدلا واسعا وموجة رفض كبيرة من قبل فئة عريضة من المواطنين خاصة حاملي الشواهد العليا الذين رأوا في القرار ضربا لحق دستوري وتناقضا صارخا مع القوانين المنظمة للوظيفة العمومية سيما فيما يتعلق بشرط السن المحدد في 30 سنة.

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