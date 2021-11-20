بسبب شهادة تلقيح مزيفة.. استقالة مدرب نادي ألماني من منصبه

2021-11-20 / 3:33 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي فيردر بريمن المنافس في الدرجة الثانية الألمانية السبت أن مدربه ماركوس أنفانغ، المشتبه في استخدامه شهادة تلقيح مزيفة، قدّم استقالته.

وقال النادي “استقال ماركوس أنفانغ ومساعده فلوريان يونغي من منصبيهما على الفور صباح يوم السبت. سبب القرار هو تحقيقات النيابة العامة مع المدربين والاضطرابات التي أعقبت ذلك والتي أحاطت بالنادي”.

وقال أنفانغ في البيان الصادر عن النادي الذي قبل الاستقالة “نظرًا للوضع الصعب للغاية بالنسبة للنادي، للفريق ولعائلتي وأنا شخصيًا، قرّرت التخلي عن واجباتي كمدرب لفيردر بريمن بأثر فوري”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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