البيضاء.. توقيف 13 شخصا وإجهاض عملية للهجرة السرية

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وإجهاض عملية للهجرة السرية انطلاقا من شاطئ “النحلة” بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التدخلات الأمنية المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف ثلاثة عشر شخصا، من بينهم المشتبه فيهم المتورطين في تنظيم هذه العملية والوساطة فيها، بالإضافة إلى المرشحين للهجرة غير المشروعة الذين قدّموا مبالغ مالية مقابل الاستفادة من خدمات هذه الشبكة الإجرامية.

وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مكنت من حجز معدات لوجيستيكية، عبارة عن سيارة وقارب مطاطي و10 سترات للنجاة و13 حاوية تضم 390 لترا من المحروقات، وأسلحة بيضاء، ومضخات هوائية، فضلا عن مواد غذائية وأكياس تضم ملابس شخصية للمرشحين، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف البلاغ أنه تم إخضاع منظمي هذه العملية والمرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه.

وتابع المصدر نفسه أن إجهاض هذه العملية للهجرة غير المشروعة، يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بهدف مكافحة شبكات التهجير السري والاتجار بالبشر.

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