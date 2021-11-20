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الجزائر.. ارتفاع إصابات كورونا والمؤشرات تنذر بموجة رابعة

2021-11-20 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في مؤشر يدل على ارتفاع حاد بإصابات الفيروس في البلاد.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر إلى 208855 إصابة.

وارتفع عدد ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6015، بعد تسجيل 5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحذر وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد من عودة ارتفاع الاصابات في ظل رفض المواطنين تلقي اللقاح والتهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية.

وقال الوزير إن مصالحه تترصد الموجة الرابعة حاليا، ولا تستبعد ارتفاع الإصابات مجددا.

وأشار إلى أن هناك بعض المواطنين الذين اكتفوا بجرعة واحدة فقط من اللقاح، مؤكدا أن هذا الأمر خطير.

وأوضح بن بوزيد أن أخذ الجرعة الأولى فقط من اللقاح ينقص من مناعة الجسم، ما يجعله عرضة للمرض بصفة أكبر.

وأشار إلى أن أكبر خطأ يقوم به البعض هو الإقبال على التلقيح في عز الموجة مفضلا التلقيح عندما تكون الأوضاع الصحية مستقرة.

من جهته، قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي، أن كل مؤشرات الوضعية الوبائية الحالية تنذر بموجة رابعة محتملة من الوباء

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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