“لا كناخب ولا كمرشح”.. المشري يعلن عدم مشاركته في الانتخابات الليبية

2021-11-19 / 5:18 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أنه لن يشارك في الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل لا “كناخب ولا كمرشح”.

وقال المشري في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “فيسبوك” أنه لن يكون جزءا من الانتخابات لا بصفته ناخبا ولا مرشحا… نريد حقنا الأصيل في الدستور كليبيين.

وطالب المشير “بتنظيف السجل الانتخابي لأن العملية الانتخابية تفتقد لأدنى الظروف المطلوبة لإجرائها”.

وتابع: “أتعجب من انتخابات بلا قاعدة دستورية ولا سجل انتخابي نظيف ولا مفوضية قادرة على التحكم حتى في منصاتها الإلكترونية”.

وأوضح أن المجلس سيتقدم “بمقترح لتكون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الـ15 من فبراير القادم بالتزامن مع الانتخابات” مشيرا إلى أن “العملية الانتخابية تفتقد لأدنى الظروف المطلوبة لإجرائها”.

وأكد المشري أن “العملية الانتخابية ليست هي عملية التصويت، لافتا إلى أن التصويت إحدى مراحل تلك العملية، وأن هناك مراحل قبل التصويت تبدأ بوجود قاعدة دستورية متفق عليها، ثم وجود حالة توافقية بين كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية حول الأسس التي ستقوم عليها، ثم وجود سجل انتخابي نظيف، وقبل كل هذا وجود هيئة مستقلة تدير العملية الانتخابية بحيادية وقدرة فنية.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة أن “هناك رغبة موجودة لإدخالنا في حالة صراع ومغالبة بدل التوافق على آليات لإنهاء الصراع السياسي”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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