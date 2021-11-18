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نشرة خاصة: زخات مطرية وثلوج ورياح قوية يومي الخميس و الجمعة

2021-11-18 / 2:25 مساءً
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات مطرية قوية، محليا رعدية، وتساقط ثلوج، ورياح قوية، اليوم الخميس وغدا الجمعة، عددا من عمالات وأقاليم المملكة‎.‎

‎‎وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن زخات مطرية قوية، محليا رعدية (من 30 ‏إلى 50 ملم) ستهم أقاليم أسا-أزاك والسمارة وكلميم (الشرق)، وذلك ابتداء من اليوم الخميس من الساعة الثالثة ‏بعد الزوال إلى غاية يوم غد الجمعة على الثلاثة بعد الزوال.‏

كما ستهم هذه الزخات (من 20 إلى 40 ملم) أقاليم تارودانت وورززات وزاكورة والرشيدية وطاطا، وذلك ‏ابتداء من يوم غد الجمعة من الساعة الرابعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.‏

‎ ‎وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتوقع تساقط ثلوج ابتداء من علو 2200 متر، بمستوى يقظة برتقالي (من 15 ‏و30 سم)، ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وميدلت وورززات وتارودانت وتنغير، وذلك يوم غد الجمعة.‏

ومن المتوقع أيضا هبوب رياح قوية بمستوى يقظة برتقالي (من 75 إلى 90 كلم/س) ستهم أقاليم كرسيف ‏وتاوريرت ووجدة أنجاد وطنجة وأصيلة وفحص-أنجرة وتازة وميدلت وبولمان وصفرو، وذلك يوم غد الجمعة من ‏الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية الحادية عشرة ليلا.‏

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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