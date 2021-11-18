نشرة خاصة: زخات مطرية وثلوج ورياح قوية يومي الخميس و الجمعة
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات مطرية قوية، محليا رعدية، وتساقط ثلوج، ورياح قوية، اليوم الخميس وغدا الجمعة، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن زخات مطرية قوية، محليا رعدية (من 30 إلى 50 ملم) ستهم أقاليم أسا-أزاك والسمارة وكلميم (الشرق)، وذلك ابتداء من اليوم الخميس من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية يوم غد الجمعة على الثلاثة بعد الزوال.
كما ستهم هذه الزخات (من 20 إلى 40 ملم) أقاليم تارودانت وورززات وزاكورة والرشيدية وطاطا، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة من الساعة الرابعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتوقع تساقط ثلوج ابتداء من علو 2200 متر، بمستوى يقظة برتقالي (من 15 و30 سم)، ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وميدلت وورززات وتارودانت وتنغير، وذلك يوم غد الجمعة.
ومن المتوقع أيضا هبوب رياح قوية بمستوى يقظة برتقالي (من 75 إلى 90 كلم/س) ستهم أقاليم كرسيف وتاوريرت ووجدة أنجاد وطنجة وأصيلة وفحص-أنجرة وتازة وميدلت وبولمان وصفرو، وذلك يوم غد الجمعة من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية الحادية عشرة ليلا.