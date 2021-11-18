الملك محمد السادس

البرلمان العربي: نقدر ما حققه المغرب في عهد الملك محمد السادس

2021-11-18 / 9:46 صباحًا
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هبة بريس

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربى، اليوم، المملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً بمناسبة الذكرى السادسة والستين ليوم الاستقلال الذي تحتفل به يوم 18 نوفمبر من كل عام.

وأعرب “العسومي” بهذه المناسبة الوطنية العزيزة عن تقدير البرلمان العربي لما حققته المملكة المغربية في عهد الملك محمد السادس من إنجازات تنموية ونهضة شاملة في كافة المجالات فضلا عن إعلاء مكانة المملكة المغربية على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أطيب تمنياته لملك المملكة المغربية بدوام الصحة والعافية، وللشعب المغربي العزيز بالمزيد من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو النهضة الشاملة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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