طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا، خلال الليل والصباح، بكل من مرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا.

وستكون السماء أحيانا غائمة مع أمطار وزخات رعدية بالجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية وغرب الواجهة المتوسطية، مع احتمال قطرات متفرقة بمرتفعات الأطلس الكبير.

كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية هبات رياح قوية بالبوغاز مع كثل ضبابية محلية بالسواحل الشمالية والوسطى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02- و03 درجات بالأطلس، وما بين 03 و08 درجات بكل من المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية- الشرقية، والريف وهضاب الفوسفاط، وما بين 13 و18 درجة بالبوغاز، وبأقصى الجنوب الشرقي وداخل سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وما بين 18 و23 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 08 و13 درجة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 08 و12 درجة بالمرتفعات و ما بين 12 و 18 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، وبشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما 25 و30 درجة بالجنوب الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 19 و25 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر هائجا ما بين الرباط وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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