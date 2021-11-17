بايتاس يؤكد: “سيكون جديد في ملف أساتذة التعاقد قريبا”

هبة بريس - الرباط

جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، التأكيد على قرب الإعلان على تفاصيل جديدة في ملف أساتذة التعاقد.

وردا على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، قال بايتاس: “هذا الأمر تكلمت عليه أكثر من مرة”، مشيرا الى أن الوزير المعني يعقد سلسلة لقاءات ومشاروات في هذا السياق.

وكان بايتاس، قد أعلن قبل أيام أن الحكومة تناقش ملف أساتذة التعاقد، واعدا بالإعلان عن الجديد بخصوص هذه الفئة في القريب.

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