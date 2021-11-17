بعد ترشحه.. نجل القذافي يدعو الليبيين إلى المشاركة في الانتخابات

2021-11-17 / 2:08 مساءً
1
هبة بريس - وكالات

دعا المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، اليوم الأربعاء، كافة المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.

وشدد سيف الإسلام، في أول بيان له بعد تقديم أوراق ترشحه، “على ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية”، مشيرا إلى أنه لن يتمكن أحد من التصويت ولا من المشاركة ولا من اتخاذ القرار بدونها.

وأضاف أن “بطاقاتكم الانتخابية هي جواز عبوركم لصناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، وتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة، للنهوض ببلادنا وإعادة تأهيلها وإعمارها، وإعادتها لمكانتها الأولى بين الدول”، داعيا إلى “تحقيق حلم إنقاذ ليبيا من نير الاحتراب والفوضى واستعادة الاستقرار والسلام والازدهار والتعايش الأخوي والوئام المجتمعي”.

وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قدم يوم الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر المقبل، كما قدم خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب الموجة الخامسة.. فرنسا تدرس إعادة فرض العمل عن بعد

بسبب الموجة الخامسة.. فرنسا تدرس إعادة فرض العمل عن…

2021-11-17 / 4:08 مساءً
Photo of ميركل: الوضع الوبائي في ألمانيا مأساوي

ميركل: الوضع الوبائي في ألمانيا مأساوي

2021-11-17 / 12:21 مساءً
Photo of اسبانيا.. هزة أرضية تضرب جزيرة لابالما

اسبانيا.. هزة أرضية تضرب جزيرة لابالما

2021-11-17 / 10:31 صباحًا
Photo of منذ تفشي الجائحة.. هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات أسبوعية

منذ تفشي الجائحة.. هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات أسبوعية

2021-11-17 / 9:55 صباحًا
Photo of ” فايزر” تعلن عن اتفاق للحصول على ترخيص عالمي لعقار ضد كورونا

” فايزر” تعلن عن اتفاق للحصول على ترخيص عالمي…

2021-11-16 / 3:21 مساءً
Photo of تونس.. شخص يطعن مؤذنا في ظهره والوزير: صوت الأذان يزعجه

تونس.. شخص يطعن مؤذنا في ظهره والوزير: صوت الأذان…

2021-11-16 / 2:49 مساءً
Photo of بتغيير درجة لون الأزرق.. ماكرون يعدّل علم فرنسا

بتغيير درجة لون الأزرق.. ماكرون يعدّل علم فرنسا

2021-11-16 / 1:03 مساءً
Photo of إيطاليا تنفي إمكانية العودة لفرض إلزامية ارتداء الكمامات

إيطاليا تنفي إمكانية العودة لفرض إلزامية ارتداء الكمامات

2021-11-16 / 11:52 صباحًا
Photo of الرئيس الصيني يُحذّر بايدن: السعي لاستقلال تايوان هو “لعب بالنار”

الرئيس الصيني يُحذّر بايدن: السعي لاستقلال تايوان هو “لعب…

2021-11-16 / 11:38 صباحًا
Photo of خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

2021-11-16 / 9:31 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق