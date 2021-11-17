نشرة خاصة: زخات رعدية قوية الخميس والجمعة بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية، يوم غد الخميس وبعد غد الجمعة، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن زخات رعدية محليا قوية (من 20 إلى 40 ملم) ستهم أقاليم فحص -أنجرة والمضيق-الفنيدق، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس من الساعة الثانية وإلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوالا.

كما ستهم هذه الزخات (من 30 إلى 50 ملم) أقاليم أسا-الزاك و سمارة وكلميم (شرق) و طانطان(شرق)، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس على الساعة الثانية عشرة زوالا وإلى غاية الجمعة على الساعة التاسعة صباحا.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة محليا بتساقط البرد وهبات رياح.

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