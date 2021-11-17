طقس الاربعاء
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طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-11-17 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عام، بطقس بارد نسبيا، خلال الليل والصباح، بكل من المرتفعات والهضاب العليا.

كما سيلاحظ تكون سحب منخفضة كثيفة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، ستكون مصحوبة بكثل ضبابية محلية، مع مرور سحب بالأقاليم الجنوبية ونزول بعض القطرات المطرية المحلية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة ، مع مرور سحب كثيفة غرب الواجهة المتوسطية حيث ستهيئ الفرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية محلية بالاضافة إلى هبات من الرياح القوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01- و 04 درجات بالأطلس، وما بين و 02 و 07 درجات بكل من المنطقة الشرقية، و السفوح الجنوبية-الشرقية، والريف وهضاب الفوسفاط، وما بين و 08 و 13 درجة بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وبسوس، وبأقصى الجنوب الشرقي وبشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و 22 درجة بغرب وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 10 و 16 درجة درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و 23 درجة بالواجهة المتوسطية، وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، وبسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 24 و 30 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهائجا بالبوغاز، وهائجا ما بين الرباط وطرفاية وما بين الداخلة والكويرة وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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