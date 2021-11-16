رشيد الوالي يوجه نداء إلى الفنانين و الإعلاميين للتفاعل مع الحملة “دفاهم في شتاهم”

نجلاء مزيان: هبة بريس

وجه الفنان المغربي رشيد الوالي نداء إلى كافة المشاهير عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” للتفاعل مع الحملة التي بادرت بها لجنة طلبة الصيدلة بكلية الطب والصيدلة بالرباط.

و تهدف هذه الحملة إلى توفير جميع المستلزمات التي سوف تحتاجها ساكنة دوار اولاد امكودو بإقليم صفرو من أدوية و أغطية و ملابس و أدوات مدرسية و غيرها…

و في هذا الصدد كتب الوالي عبر ذات المنصة:”نداء إلى المحسنين، وإلى الفنانين والإعلاميين..هذه قافلة إنسانية ستقوم بها لجنة طلبة الصيدلة بكلية الطب والصيدلة بالرباط (comité des étudiants de la pharmacie) cep ، تحت شعار Elpis، وهو مفهوم مُستوحى من الميثولوجيا الإغريقية، يعني تحقّق الأمل في صورة كائن بشري، وقد اختار الطلبة المنظمون صورة فتاة ذات ابتسامة مُشرقة تبدو من شكلها أنها في حالة خصاص، للتعبير عن الأمل في مغرب متضامن”.

وأضاف :”القافلة سيتم تحديد موعدها لاحقا (في فصل الشتاء)، ومن المقرر أن يستفيد منها المحتاجون من ساكنة دوار اولاد امكودو بإقليم صفرو، وسيشارك فيها طلبة وأطباء وصيادلة. الدعوة موجهة لكافة المحسنين الذين يمكنهم التواصل بالأرقام الموجودة في المُلصق من أجل التبرع بالملابس الشتائية أو بألعاب للأطفال أو بأدوات مدرسية أو بمبالغ مالية، في الوقت الذي سيتكلف فيه الطلبة بجمع الأدوية التي سيتبرع بها الصيادلة، وسيتكلف الأطباء الذين سيرافقونهم بإجراء الفحوصات اللازمة للمستفيدين من القافلة”.

وتابع: “كما يوجه المنظمون النداء إلى الإعلاميين والفنانين المغاربة أن يتقاسموا هذا الخبر وهذا الملصق في صفحاتهم بشبكات التواصل الاجتماعي ليصل خبر هذه القافلة إلى أكبر عدد من الناس، ويرحبون بكل الفنانين والفنانات والإعلاميين والإعلاميات الذين يرغبون في مرافقتهم في هذه القافلة لزرع البسمة في وجوه محتاجي دوار اولاد امكودو..مع جزيل الشكر”.

و الجدير بالذكر أن مجموعة من الفنانين تفاعلوا مع نداء رشيد الوالي حيث قاموا بإعادة نشر “البوست”، من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من المتابعين و المحسنين.

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