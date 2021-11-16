حديقة عين السبع بالبيضاء.. سنوات طويلة و لم تنته أشغال المشروع!!

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حديقة عين السبع بالدار البيضاء، هذا المتنفس الوحيد الذي كان سكان البرنوصي و عين السبع و الحي المحمدي و سكان البيضاء بشكل عام يختارون تزجية أوقات الراحة بفضاءاته قبل أن يغلق في وجه العموم بداعي الإصلاح.

سنوات عديدة مرت و لم تنته الأشغال، أشهر طويلة انقضت و لم يكتمل هذا المشروع، مشروع يبدو أنه لن ينتهي، ليس لأن أشغاله تسير بسرعة الحلزون و لكن لربما لأن مسؤولي البيضاء آخر اهتماماتهم هاته الحديقة التي تعتبر معلمة من معالم العاصمة الاقتصادية.

قبل سنتين كان مبرمجا أن تنتهي الأشغال و يتم تسليم المشروع قصد فتحه للساكنة، غير أن لا شيء تحقق من تلك الوعود، وحدها يافطة تآكلت في جنبات المشروع مازالت تحمل قليلا من الأدلة التي تشهد على عدم الوفاء بالعهود.

شركة الدار البيضاء للتهيئة المشرفة على المشروع سارعت غير ما مرة لإبعاد أصابع الاتهام عنها برمي الكرة في ملعب جماعة الدار البيضاء، تارة بالتأكيد على أنها أنهت أشغال البنية التحتية و قامت بتسليم المشروع لصاحبته، و تارة بالهروب للأمام عبر ادعاء أن التأخر راجع لعدم تأشير لجنة خبراء التعمير بعد على المرحلة الأولى من الأشغال للشروع في المرحلة الثانية باستقدام و استيراد المجموعات الحيوانية.

مجلس جماعة الدار البيضاء الجديد، بأغلبيته و معارضته، منهمك في ملفات أخرى، ملفات قد تبدو له أكثر أهمية من موضوع حديقة الحيوانات، المهم أن الأشغال قد تنتهي ذات يوم، متى؟ الأمر في علم الغيب.

بين هذا و ذاك، تتساءل الساكنة عن مصير 25 مليار سنتيم التي خصصت للمشروع، 13 مليار منها ضخته وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية و 8 ملايير وفرتها جماعة الدار البيضاء، بينما بقية المبلغ أي 4 ملايير تكفلت بها جهة الدار البيضاء سطات.

25 مليار لإصلاح حديقة، مبلغ يبدو لعديد المهتمين من ساكنة المدينة أنه مبلغ كبير جدا على مشروع كهذا، لكن الأمر لم يعد مهما لهم الآن بقدر ما أصبح همهم هو متى ستنتهي الأشغال و سيفتح باب الحديقة في وجه الزوار، و الخوف كل الخوف أن يتحول موقع الحديقة “الاستراتيجي” ذات يوم لمجرد ذكرى من التاريخ لتنبت محله بنايات إسمنتية عملاقة…

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0