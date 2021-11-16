العيون .. إيقاف 136 مرشحا للهجرة غير الشرعية

هبة بريس

تم في الأيام الأخيرة إيقاف 136 مرشحا للهجرة غير الشرعية بإقليم العيون كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري، وذلك خلال إحباط مجموعة من العمليات.

وعلم لدى السلطات المحلية أنه تم يوم السبت الماضي إجهاض محاولة للهجرة غير الشرعية على بعد 28 كلم من ميناء العيون ، وإيقاف 52 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم 9 نساء ، كما تم في اليوم الموالي توقيف 56 مهاجرا غير شرعي بالعيون كانوا على أهبة الإبحار.

وخلال نفس اليوم، تمكنت المصالح الأمنية من إجهاض محاولتين للهجرة غير الشرعية بجماعة فم الواد، وإيقاف 28 مرشحا للهجرة السرية.

يذكر أنه تم توقيف مئات المهاجرين غير الشرعيين ،منهم مغاربة وأفارقة ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء، بجهة العيون الساقية الحمراء ،وذلك بفضل تكثيف عمليات المراقبة التي تقوم بها السلطات المحلية بمعية مختلف المصالح الأمنية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0