بنكيران: “لسنا من الصنف الذي يأخذ مقابلا عن مواقفه”

هبة بريس - الرباط

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، على أن موقفه من الملكية كان دائما واضحا ويكاد يكون غريزيا.

وقال بنكيران في كلمته باجتماع الأمانة العامة، والتي نشرت بالموقع الرسمي للحزب، “نحن لسنا من الصنف الذي يأخذ مقابلا عن مواقفه، ولكن إن بدا لنا شيء ليس على ما يرام لن نشارك فيه، ولكن لا يمكن أن نقول كلمة ننسف بها جزءا من مشروعية ملكيتنا”

وأضاف بنكيران ” أن الله تفضل بالملكية على هذا البلد، فالمغاربة على الأقل منذ الاستقلال إلى الآن، يقولون الله – الوطن – الملك، ونحن مرتبطون معه بالبيعة وهو التزام شرعي بيننا وبينه، وهذا لا يعني أن لا ننتقد ولكن علينا أن ننتبه إلى أمرين هما أن ننتقد بالأدب اللازم ودون المساس بالمشروعية”.

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