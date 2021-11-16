طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا بكل من الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية مع تكون صقيع محلي.

كما سيلاحظ مرور سحب كثيفة و مصحوبة بأمطار ضعيفة بأقصى الجنوب، فيما ستظل الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما في باقي مناطق المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى محليا معتدلة شمالية إلى أحيانا شرقية بالجنوب، وشمالية متقلبة الاتجاه في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و03 درجات بالأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و10 درجات بكل من أقصى الجنوب-الشرقي ،وسهول المحيط الأطلسي الشمالية و الوسطى و شمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و25 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و16 درجة بباقي الجهات .

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 10و 16 درجة بالمرتفعات و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بالواجهة المتوسطية، والسفوح الجنوبية-الشرقية، ومنطقة السايس وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وما بين 27 و 33 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 21 و27 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا ما بين العرائش وطرفاية وما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبباقي السواحل.

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