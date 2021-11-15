الملك محمد السادس والرئيس محمود عباس

الملك مبرقا محمود عباس: “حريصون على مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني”

2021-11-15 / 12:57 مساءً
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس محمود عباس عن أطيب التهاني، مشفوعة بأصدق المتمنيات للشعب الفلسطيني بتحقيق ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار، في ظل الأمن والحرية والاستقلال.

ومما جاء في هذه البرقية “وأغتنم هذه المناسبة الكريمة، لأعرب لفخامتكم عن اعتزازي الدائم بالأواصر الأخوية الوثيقة،التي تربط بين بلدينا وشعبينا، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية الثابت على مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني في جهوده الحثيثة لنيل حقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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