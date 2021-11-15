الصورة لمهاجرين غير شرعيين في عرض المتوسط

إسبانيا.. العثور على جثث 8 مهاجرين في مركب قرب جزر الكناري

2021-11-15 / 9:57 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قالت حكومة جزر الكناري الإسبانية إن قوات خفر السواحل عثرت على جثث ثمانية مهاجرين أفارقة في مركب كانت الأمواج تجرفه قبالة جزيرة غران كناريا يوم الأحد.

وأنقذت قوات خفر السواحل 62 مهاجرا، جميعهم رجال باستثناء صبي يبلغ من العمر 12 عاما.

ونُقل ثلاثة أشخاص كانوا في حالة حرجة بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في غران كناريا. فيما عالجت قوات خفر السواحل تسعة آخرين أثناء نقلهم إلى الجزيرة.

وقالت أجهزة الطوارئ في جزر الكناري أمس الأحد إن الأمواج كانت تتقاذف مركب المهاجرين في المحيط الأطلسي على بعد 60 ميلا جنوب غران كناريا منذ أسبوع تقريبا.

كما اعترضت قوات خفر السواحل مركب مهاجرين آخر يوم الأحد على متنه 35 رجلا وامرأة على بعد أميال قليلة من الجزيرة الإسبانية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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