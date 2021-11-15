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طقس الاثنين .. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-11-15 / 9:08 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا بكل من الأطلس والريف والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية مع تكون صقيع محلي.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، ستكون مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل المحيط الشمالية والوسطى وبشمال الأقاليم الجنوبية. أما في باقي مناطق المملكة فستظل السماء صافية إلى قليلة السحب.

وستهب الرياح معتدلة شمالية إلى أحيانا غربية بالمنطقة الشرقية، وشمالية إلى شرقية بالجنوب، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و3 درجات بالأطلس، وما بين 3 و8 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و22 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 8 و14 درجة بباقي الجهات.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية وقرب وسواحل المحيط الشمالية والوسطى، وما 25 و32 درجة بأقصي الجنوب الشرقي وبجنوب البلاد، فيما ستكون ما بين 20 و25 درجة فيما بباقي ربوع المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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