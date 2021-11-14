لمواكبة التحول الرقمي.. مجلس النواب ينظم دورات تكوينية لموظفيه

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لمواكبة استراتيجية التحول الرقمي التي تنهجها الإدارة المغربية بمختلف قطاعاتها، قرر مجلس التواب تنظيم دورات تدريبية لفائدة موظفيه قصد تطوير و تجويد الخدمات المقدمة بالغرفة الأولى للبرلمان.

و في هذا الصدد، أوضح رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب أنه لمواكبة استراتيجية تسريع التحول الرقمي بمجلس النواب تم توقيع اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم.

هاته الشراكة، وفق ذات المسؤول، ستمكن من تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفات وموظفي مجلس النواب في مجال المعلوميات، وتستهدف تكوين حوالي 160 موظفا.

كما وقع مجلس النواب اتفاقية شراكة مع جامعة محمد الخامس بالرباط، سيستفيد بموجبها موظفات وموظفي المجلس من دورات تكوينية في القانون ومجموعة من المواضيع المرتبطة بوظائف المؤسسة التشريعية.

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