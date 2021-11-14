طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا بكل من الأطلس والريف وهضاب الفوسفاط، مع تكون صقيع محلي.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السهول المحيطية الشمالية والوسطى وبشمال الأقاليم الجنوبية.

وستهم سحب غير مستقرة مع قطرات مطرية تحت رعد مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي، خصوصا خلال الصباح، فيما ستظل السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي مناطق المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شرقية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بالأطلس، وما بين 02 و07 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 08 و14 درجة بباقي الجهات.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين و28 و32 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة، فيما ستكون ما بين 18 و23 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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