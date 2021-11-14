ابنة رئيس الفلبين تترشح في انتخابات نائب الرئيس

من المقرر أن تترشح سارة دوتيرتي، الابنة الكبرى للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، لمنصب نائب الرئيس في انتخابات العام المقبل، في خطوة تسهل لها خلافته في الرئاسة.

وتنهي هذه الخطوة شهورا من التكهنات حول ما إذا كانت ابنة الرئيس تفكر فعليا في دخول الحياة السياسية وخوض الانتخابات.

وتزايدت مؤخرا التوقعات حول خطط سارة للترشح لخلافة والدها في رئاسة الفلبين، نظرا لأنه لن يترشح لفترة ولاية أخرى.

وتصدرت سارة دوتيرتي، التي تشغل منصب عمدة مدينة دافاو الرئيسية، استطلاعات الرأي خلال العام الماضي بصفتها المرشحة الأوفر حظا للفوز بمنصب الرئاسة.

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