قادرة على إصابة أهداف بحرية ..هل يحصل المغرب على مسيرة “برقدار TB3″؟

2021-11-13 / 9:38 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قال المدير الفني لشركة “بايكار” التركية، إن المسيرة التركية المسلحة “بيرقدار تي بي3″، ستنطلق في أول رحلة لها في عام 2022 ،لافتا الى أن المسيرة التركية “بيرقدار تي بي3″، يمكنها قطع آلاف الكيلومترات عن طريق التحكم بها عبر الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أنها ستكون أكبر من “بيرقدار تي بي2″، وأصغر قليلا من “أكينجي”.

وأشار إلى أن لديها القدرة على الهبوط والإقلاع من السفن ذات المدرج القصير، ما يجعلها فريدة من نوعها كما انها قادرة على اصابة أهداف في عرض البحر مما يجعلها من أخطر المسيرات .

وتسلّم المغرب أول دفعة من الطائرات بدون طيار، تركية الصنع “ بيرقدار تي بي 2″ لتعزيز سلاحه الجوي، ولا يستبعد شراء النسخة المتطورة من هذه الطائرة، خاصة وأنها قد تؤدي دور المروحيات المستعملة فوق السفن الحربية.

وكان المغرب قد أعلن ابريل الماضي، اقتناء 13 من “الدرون” التركي بمبلغ يقارب 80 مليون دولار. وسيعمل المغرب على توزيع الطائرات بين مختلف المناطق شرقا وشمالا وفي الصحراء، وهناك نية في اقتناء طائرات أخرى قد تكون النسخة المتقدمة التي تحمل اسم “بيرقدار تي بي 3” التي لديها مميزات هائلة، ومنها الإقلاع من السفن الحربية. وستبدأ تركيا بيع هذه النسخة الجديدة ابتداء من سنة 2023.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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