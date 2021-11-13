رئيس مجلس الدولة الليبي يرجح تأجيل الانتخابات 3 أشهر

2021-11-13 / 4:39 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، 3 أشهر، للتوافق على قوانين الانتخابات.

وأوضح المشري في تصريح أن المجلس الأعلى للدولة “لن يشارك في الانتخابات ولن يعرقلها، لكنه قدم طعونا لدى القضاء للفصل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات”.

وحول صعوبة اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب في ظل تجميد دائرتها الدستورية، لفت المشري إلى أن القضاء الإداري “له صلاحية النظر في الطعون المتعلقة بقرارات المفوضية العليا للانتخابات”.

وشدد على أن المجلس الأعلى للدولة “لن يلجأ للقوة لمنع تنظيم الانتخابات”، لكنه دعا إلى مقاطعتها قائلا: “إذا بلغت نسبة المشاركة صفرا في عدد من الدوائر الانتخابية، فهذا يجعلها باطلة قانونا”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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