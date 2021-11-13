سكينة أخنوش تخلف والدها على رأس المجموعة الاقتصادية ” أكوا”

ع اللطيف بركة - هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، قد عين إبنته ” سكينة أخنوش ” على رأس الهولدينغ العائلي المجموعة الاقتصادية ” أكوا”.

وجاء هذا التعيين مباشرة بعد تقلد عزيز أخنوش مسؤولية رئاسة الحكومة الحالية، وفق ما ينص عليه القانون في المناصب العليا بالبلد .

واضافت مصادرنا ، أن المجموعة الاقتصادية ، قد عرفت تعيين وجوه جديدة من عائلتي ” أخنوش وشريكه واكريم ” فإلى جانب سكينة أخنوش البالغة من العمر 28 سنة، تم تعيين الشاب أمين واكريم، ابن علي واكريم، في منصب نائب الرئيسة، كما تم منح منصب داخل الهوليدينغ لكنزة أخنوش (24 سنة)، أخت سكينة.

وكان أخنوش عقب تعيينه رئيسا للحكومة من قبل جلالة الملك محمد السادس، قرر الشروع في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي.وقرر أخنوش الانسحاب بشكل كلي، من جميع الأنشطة بما فيها تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك رغم غياب أي مانع قانوني.

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